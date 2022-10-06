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التميز المؤسسي في «العين الساهرة» بشرطة رأس الخيمة

التميز المؤسسي في «العين الساهرة» بشرطة رأس الخيمة
7 أكتوبر 2022 01:50

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تناولت الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة التميز المؤسسي الذي يعتبر باباً للنجاح وحصد الإنجازات والارتقاء بمستوى الخدمات في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد السواء.
واستضافت الحلقة النقيب أحمد محمد الحارثي رئيس قسم التميز المؤسسي في شرطة رأس الخيمة، الذي أوضح أن التميز المؤسسي يشمل كل معايير الأداء المتفوق لتحفيز الموظفين على تقديم مستوى عال من الخدمات لإسعاد المتعاملين مما يسهم في تعزيز مكانة المؤسسة والتنافسية.

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