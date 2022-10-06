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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
6 أكتوبر 2022 23:24

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:09 والجزر الأول عند الساعة 17:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.
بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 20:01 والجزر الأول عند الساعة 14:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:10.

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المصدر: وام
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