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وفد شرطة الفجيرة يزور «إدارة الأزمات» في شرطة أبوظبي

الجانبان خلال اللقاء (من المصدر)
7 أكتوبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد من شرطة الفجيرة على الجهود التطويرية وأفضل الممارسات المطبقة في إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي.
والتقى العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، الوفد الزائر برئاسة، النقيب أحمد راشد اليماحي رئيس قسم الأزمات والكوارث بشرطة الفجيرة مؤكدا حرص القيادة الشرطية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.
واستمع الوفد إلى شرح حول المهام والواجبات وآلية عمل شرطة أبوظبي في الاستجابة للحالات الطارئة والأزمات والكوارث باتباع أفضل المعايير والأنظمة الرقمية المعتمدة عالميًا.كما تعرف الوفد على مهام قسم شؤون الضحايا ونظام استمرارية الأعمال والتوجه الاستراتيجي لإدارة الأزمات والكوارث من خلال المؤشرات الاستراتيجية، التي تعكس إنجازات الإدارة.وتمت مناقشة التجارب والخبرات بشأن الاستعداد والجاهزية وفقًا لأفضل الممارسات وآليات إعداد الخطط الاستراتيجية والسيناريوهات والبرامج والمبادرات والعمليات والخدمات وإعداد وتأهيل الفرق والكوادر الشرطية وتنمية قدراتهم الذاتية بالدورات المستمرة.

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