مباحثات لتطوير مراكز الشرطة الذكية في دبي

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وفداً من شركة نخيل العقارية برئاسة عصام كلداري، عضو مجلس إدارة نخيل، بمقر الإدارة العامة للتحريات، وذلك في إطار التنسيق والتعاون في مجالات العمل المشتركة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وحضر الاجتماع من شرطة دبي، العميد حارب محمد الشامسي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة، والعقيد عادل أحمد موسى، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد راشد مطر سيف الجابري مدير إدارة التواصل الحكومي، وأمل فاضل المزروعي مدير إدارة البحوث والدراسات المستقبلية بمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ومن جانب شركة نخيل، نعمان عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة نخيل، ومحمد الخياط مدير تنفيذي تطوير المجتمعات شركة النخيل.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء الجلاف بالضيوف، وثمن الدعم اللامحدود من شركة نخيل العقارية، والذي يعزز من جهود القيادة العامة لشرطة دبي ويسهم في الارتقاء بمنظومة جودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على مستويات أعلى، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى العمل بروح الفريق الواحد نحو تطبيق أفضل الاستراتيجيات التي تعزز من ريادة ومكانة دبي كمدينة عالمية زاخرة بالمشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع.

وتطرق اللواء الجلاف في سياق حديثه، لأول مركز شرطة ذكي SPS في ستي ووك، افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز ونشر الخدمات الرقمية في إمارة دبي، والتنسيق مع المطورين العقاريين بإمارة دبي لإنشاء المزيد من مراكز الشرطة الذكية، وتكاتف الجهود لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم.

وقدم نبذة عن أنواع مراكز الشرطة (ووك إن)، (درايف ثرو)، (الضواحي) (العائم) وعددها (22)، وتعمل بتقنيات ذكية بمبدأ التفاعل الافتراضي مع ضمان خصوصية الزائر، مشيراً إلى الجوائز التي حصلت عليها مراكز الشرطة الذكية، وتقديمها لعدد 60 خدمة على مدار 24 ساعة، من ضمنها الخدمات الجنائية – الشهادات والتصاريح – الخدمات المجتمعية – الخدمات المرورية.

وقال عصام كلداري، إن شركة نخيل العقارية في دبي تحرص دائماً على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال التواصل المُستمر وبحث سبل التعاون التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس بشكل إيجابي على سعادة المجتمع ورفاهيته.

وفي ذات السياق، قدم العميد حارب الشامسي، نبذة عن مشروع «عيون» كمنظومة أمنية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي أول منظومة من نوعها على مستوى العالم، وتساهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وتجربتها المعيشية الأكثر أمناً لمواطنيها وساكنيها وزائريها، وتعتبر شركة نخيل العقارية شريكاً استراتيجياً رئيسياً في المنظومة.

بدوره، قدم العقيد عادل أحمد موسى، الشكر لشركة نخيل العقارية كشريك استراتيجي له دور فعال في تطوير وتعزيز المنظومة الأمنية، والتي ارتبط اسمها بالعديد من المشاريع الكبرى في إمارة دبي، وأصبحت اليوم من أهم المعالم البارزة وأهم المناطق السياحية في المنطقة وفي العالم.