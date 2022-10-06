خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية ونجوم NBA
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
6 أكتوبر 2022 22:06
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، قبيل احتضان العاصمة الإماراتية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أبوظبي 2022" في الاتحاد "أرينا" بجزيرة ياس، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة.
حضر سموّه حصة تدريبية التقى فيها لاعبي فريق "ميلووكي باكس" الذي أحرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في نسخة العام الماضي للمرة الأولى منذ خمسين عاماً، وذلك استعداداً لمواجهة فريق أتلانتا هوكس في المباراتين المرتقبتين. رافق سموه، خلال هذه الزيارة، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سعود الحوسني، وكيل الدائرة، وسعادة صالح الجزيري، مدير عام السياحة في الدائرة، ومارك لاسري، المالك الشريك لفريق ميلووكي باكس.
تستضيف أبوظبي المباريات التمهيدية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وذلك تعزيزاً لمكانتها وجهةً رائدة للسياحة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.
يذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، قد شهدت إطلاق دوري الناشئين لكرة السلة "جونيور NBA أبوظبي" خلال شهر فبراير الماضي، بمشاركة 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من 30 مدرسة في العاصمة، وتتضمن أيضاً تنظيم مسابقة الرياضات الإلكترونية (NBA 2K)، وإطلاق جلسات منصة استشارات اللياقة البدنية "إن بي إيه فيت" للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية. كما أصبحت الدائرة، من خلال مبادرتها الترويجية "زوروا أبوظبي"، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والصين.