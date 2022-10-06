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أمطار وبرد على مناطق بالدولة

أمطار وبرد
6 أكتوبر 2022 18:52

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
شهدت مناطق متفرقة بالدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع سقوط البرد اليوم على بعض المناطق، وتراوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، إذ تهيأت فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، صاحبتها رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار، نتيجة توزيعات ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار على مناطق منها "اعسمه، وطريق الشارقة كلباء شوكة رأس الخيمة، وطريق مسافي اعسمه برأس الخيمة، والخليبية بالفجيرة، وأمطار غزيرة مع برد على طريق الشارقة كلباء باتجاه شوكة، والمصيلي، وعلى قلي بالشارقة". 
ووفقاً لتقرير للمركز الوطني للأرصاد تكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجيا مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريبا، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.
كما يتراجع المنخفض الهندي الموسمي تدريجياً خاصة مع نهاية هذا الشهر ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحيانا، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.
وأشار المركز إلى أنه يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية كما يجب الابتعاد عن أماكن الأودية والانزلاقات وتجمع المياه.
وتوقع المركز أن يتكون  غداً ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً - مع طقس صحو بوجه عام، كما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
فيما يتوقع المركز أن يكون طقس السبت رطباً صباحاً غرباً - صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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