حاكم الشارقة يوجه بإنشاء مستشفى جامعي تخصصي في المدام
سلطان بن محمد القاسمي
6 أكتوبر 2022 18:29
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مستشفى جامعي تخصصي في منطقة المدام لخدمة المنطقة الوسطى على مساحة 16146 متراً مربعاً وستكون آلية العمل فيه بنظام العمل المعمول به بمستشفى الجامعة بمدينة الشارقة. أعلن ذلك سعادة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي تبثه هيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة. وقال المهيري: إن المستشفى سيتضمن عدداً من التخصصات ويتكون من سرداب ودور أرضي وطابقين قابلين للزيادة وسيحوي 49 سريراً و8 أسرة للطوارئ و8 أخرى لغسيل الكلى وسيكون العمل فيه على مدار 24 ساعة.