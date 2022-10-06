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مواطنة تخصص وقفاً بـ 41.5 مليون درهم في دبي

مواطنة تخصص وقفاً بـ 41.5 مليون درهم في دبي
6 أكتوبر 2022 14:51

دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي إضافة وقف خيري دائم إلى مشروعاتها الوقفية ضمن الإمارة، لتتولى المؤسسة نظارته وتخصيص ريعه على مصارف عدة.

واستقبلت المؤسسة مواطنة من أصحاب الأيادي البيضاء خصصت عقاراً في منطقة النهدة الثانية بدبي، ويتكون العقار من بناية سكنية تتألف من 74 شقة موزعة على 12 طابقاً وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 41.5 مليون درهم.

وقدمت الواقفة العقار كوقف خيري دائم تحت إدارة المؤسسة، بحيث يصرف ريعه على كفالة الأيتام وبناء المساجد وإفطار الصائمين في الدولة، وحفر الآبار في الدول العربية وطباعة المصاحف وتوزيعها في مختلف الدول الإسلامية.

وأثنى علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على مبادرة الواقفة الجديدة وإضافة وقف خيري يسهم في دعم العمل الإنساني بإمارة دبي، لافتاً إلى بروز الدور النسائي في المشاركة بتنمية الاستثمارات الوقفية التي تدعم المصارف الخيرية المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل للعقارات الوقفية لتحقيق الإيرادات التي تتناسب مع قيمة العقار.

وأضاف: نسعى للحفاظ على قيمة الأصول من خلال العمليات الدورية لإعادة التأهيل والإعمار لضمان استدامة الوقف وتحقيق رضا الواقفين وتقديم العون لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

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