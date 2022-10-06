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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للكتاب

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الشارقة للكتاب
6 أكتوبر 2022 14:57

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (60) لسنة 2022م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للكتاب.

نصّ المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للكتاب المُرافق لهذا المرسوم.

كما نصّ المرسوم على أن يصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بقراراتٍ منه ما يلي.

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المُشار إليه في هذا المرسوم.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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المصدر: وام
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