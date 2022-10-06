انطلاق المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بعد غد

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية 2022 خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة أسوان، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من معالي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور أمجد القاضي ممثل وزارة التجارة والصناعة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وأشاد معالي اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من جانب وزارة التجارة والصناعة المصرية والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة أسوان والتي حرصت على توفير كل أسباب نجاح المهرجان.

وثمن معاليه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم هذا المهرجان، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهته، أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة لتنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية، مشيراً إلى أن المهرجان سيشارك فيه أكثر من 114 مزارعاً ومنتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور يمثلون 7 دول عربية هي (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية ليبيا، وجمهورية السودان، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية مصر العربية)، ويتضمن ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف الدول لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن أربعة محاور أساسية، إضافة إلى إطلاق مسابقة للتمور المصرية بدورتها السادسة لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور من مختلف المحافظات، وتكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 8 أكتوبر الجاري.