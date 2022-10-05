36 مليون درهم صرفها «صندوق الزكاة» في الربع الثالث

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة، 36 مليون درهم، ضمن مصارف الزكاة، والتي استفادت منها 1706 من الأُسر المستحقة للزكاة. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية لصندوق الزكاة، حول اعتمادات اللجنة خلال الربع الثالث للعام الجاري 2022.وتفصيلاً، استفادت من مشروع المواطنات زوجة غير المواطن 243 حالة، ويبلغ عدد أفراد الأسرة 1167 فرداً، بإجمالي 8 ملايين و450 ألف درهم، وفي مشروع المطلقات استفادت 147 حالة تضم هذه الحالات 331 فرداً، بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و56 ألف درهم.وضمن مشروع كبار المواطنين والمسنين استفادت 183 حالة، ويبلغ عدد الأسر 449 فرداً، بإجمالي 3 ملايين و593 ألفاً و57 درهماً، وبالنسبة لمشروع الطوارئ والأزمات والمتضررين من «كورونا» بلغ إجمالي الحالات 190 حالة ويبلغ إجمالي الأسر 571 فرداً، وبلغ إجمالي ما تم صرفه 3 ملايين و285 ألف درهم.

مستفيدون

بلغ عدد المستفيدين من مشروع ضعف الدخل 138 حالة تضم 525 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف 2 مليون و985 ألفاً و57 درهماً، واستفاد من مشروع طلبة العلم «طلبة الجامعات» 58 حالة من أسر تضم 149 فرداً، بقيمة إجمالية 2 مليون و600 ألف، كما استفادت 114 حالة ضمن مشروع «الأرامل»، وبلغ إجمالي عدد الأسر 270 فرداً، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و61 ألف درهم.

واستفاد من مشروع «العاطلين عن العمل» 74 حالة، وعدد أفراد الأسر 322 فرداً، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و882 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي حالات أصحاب الهمم 38 حالة، وعدد أفراد الأسر 345 فرداً، بقيمة إجمالية بلغت مليون و707 آلاف درهم. وضمن مصرف «المسلمين الجدد» استفاد 231 حالة، وعدد أفراد الأسر 231، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و155 ألف درهم،وفيما يتعلق بمشروع الأسر المتعففة بلغ إجمالي الحالات 35 حالة وعدد أفراد الأسر 153 فرداً، وبلغ إجمالي المنصرف مليوناً و350 ألفاً و90 درهماً.

يشار إلي أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، تعمل وفق لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.