اختتام الدورة السادسة من مسابقة «الشيخة فاطمة للقرآن»

دبي (الاتحاد)

اختتمت، أمس، جلسات الاستماع بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة التي أقيمت فعالياتها بندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بمشاركة تسع متسابقات، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة، بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعدد من المسؤولين والضيوف ومرافقي المتسابقات، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية الدولية.

وتنافس أمام لجنة تحكيم المسابقة في الفترة الصباحية كل من رملة محمد سيد الفاضل من موريتانيا، وتتسابق في الحفظ برواية ورش عن نافع، فيما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من سادة جعفر من بوروندي، وجويرية موتسي من أوغندا، وزمزم أوس من رواندي، وتتسابق آمنة إبراهيم في الحفظ برواية شعبة، فيما تنافس في الفترة المسائية للمسابقة كل من حفصة حامسو بوبكر من النيجر، وتحفظ برواية قالون، فيما تتسابق في الحفظ برواية حفص عن عاصم كل من زليخا ديفيس من جنوب أفريقيا، وعائشة واغي من الكونغو برازافيل، ومريم جارجو من غامبيا.

وعبر الدكتور أحمد صابر عبدالهادي عضو لجنة التحكيم، عن غبطته وسعادته لما تحقق من تطور ونجاح كبير مستمر لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم عبر دوراتها منذ الدورة الأولى وحتى دورتها السادسة، كإحدى فروع ومسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي حققت نجاحاً دولياً لتصبح المسابقة الأولى دولياً للإناث باستقطاب أفضل حافظات كتاب الله في تمثيل بلادهن التمثيل المشرف، بل وتطمح كل حافظة للقرآن أن تكون ضمن المشاركات في هذه المسابقة القرآنية الدولية وتمثيل بلادها لما عرف عن قوة التنافس الشريف في هذا الميدان بين المتسابقات «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».

وكانت اللجنة المنظمة للجائزة أقامت معرضا يضم صوراً لفعاليات الدورات السابقة على هامش فعاليات الدورة السادسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومتضمناً بياناً عن الفائزات في الدورات السابقة والصور التذكارية للفعاليات.

وتم تكريم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم المبدئية والنهائية والمؤسسات التي قدمت الدعم لإقامة المسابقة وتم بعدها إجراء السحوبات وتقديم هدايا نقدية وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالسحب عليها لجمهور حضور المسابقة.