مشاركات نوعية في «منتدى الإعلام العربي»

شروق عوض (دبي)

أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن تقديره لجهود اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي هذا العام، والتي أسهمت في خروج هذه الدورة على قدر كبير من التميز، تأكيداً على مكانة المنتدى كأكبر وأبرز تجمع إعلامي في المنطقة، وبما يرسخ ريادة دبي في إدارة حوار مهني يتسم بالشمولية والموضوعية حول أهم الموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل الإعلام بما يسهم في النهوض بقدراته وتعزيز تنافسيته والارتقاء بما يقدمه من محتوى هادف وبنّاء يخدم في دفع مسيرة التنمية في المنطقة، ويمكنها من تخطي ما تواجهه من تحديات.

وأثنى سموه خلال تفقّده أمس لمقر «منتدى الإعلام العربي» الذي عُقدت أعماله تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة أكثر من 3000 من القيادات الإعلامية العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة، على نوعية المشاركة التي جاءت لتعبر عن مختلف مكونات منظومة الإعلام العربي سواء على صعيد الإعلام المطبوع أو المرئي أو المسموع وكذلك الإعلام الرقمي، حيث جاء الحوار شاملاً لأبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية، فيما اتسمت نقاشات المنتدى بالشفافية والمكاشفة البنّاءة بهدف تحديد مواطن التطوير المطلوبة ورصد مكامن القوة التي يمكن التأسيس عليها لمرحلة جديدة من العمل الإعلامي المتميز، الذي يُرضي المتلقي ويدعم مصالحه ويسهم في خدمة المجتمعات العربية.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، جلسة نقاشية رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لليوم الثاني ضمن منتدى الإعلام العربي الـ20 وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، واستضافت الجلسة جون كايسي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة «سي إن بي سي» الدولية، ضمن جلسة حملت عنوان «التكنولوجيا وتعزيز الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية»، تضمنت نقاشاً مفتوحاً مع الإعلامي المخضرم الذي يقود عمليات «سي إن بي سي» الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وحاوره ريتشارد دين، مقدم البرامج في إذاعة «عين دبي».

قضايا

وتناول النقاش قضايا إعلامية متنوعة تراوحت بين دور التكنولوجيا في القطاع الإعلامي والمبادئ التحريرية التي تعتمدها المؤسسات الصحافية والمواهب في قطاع الإعلام وضرورة مكافحة الأخبار الزائفة، حيث أكد كايسي على محورية دور العنصر البشري في قطاع الأخبار حتى في عالم تقوده التكنولوجيا التي اعتبرها كايسي الأداة التي تزودنا بالبيانات المتعلقة بمزاج السوق، ليبقى الدور الأكبر للمدرسة التحريرية التقليدية لتحليل المعطيات وصياغة الأخبار، منوهاً بأهمية وجود صحافيين أذكياء يتمتعون بالخبرة في اتخاذ القرارات.

أجندة مكثفة

قام سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بجولة في مقر المنتدى، حيث استمع من منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، تفاصيل الجلسات المتنوعة وورش العمل التي تضمنتها أجندة مكثفة احتفل من خلالها المنتدى بمرور عشرين عاماً على انطلاقه بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث استضافت فعاليات هذه الدورة عدداً كبيراً من المتحدثين، في مقدمتهم وزراء ورؤساء مؤسسات إعلامية عربية وعالمية، وباحثون إعلاميون وخبراء ومحللون من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقد شملت جولة سموه في مقر منتدى الإعلام العربي ال20 «الممشى الإعلامي»، والذي يربط العديد من القاعات التي أعدها المنتدى لاستضافة جلساته المتنوعة، حيث تم تصميم الممشى الإعلامي بأسلوب يعكس ترابط الإعلام وانفتاح قنواته على بعضها البعض، فيما سمح التصميم بسهولة الحركة والانتقال بين الجلسات بصورة يسيرة تمكن المشاركين من حضور ومتابعة الجلسات العديدة التي تضمنتها أجندة المنتدى هذا العام.