بحضور لطيفة بنت محمد.. كُتَّاب يناقشون التحولات العالمية وتأثيرها على المنطقة

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ناقش عدد من الكُتّاب والمُفكّرين العرب خلال جلسة «إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة»، التي عُقدت ضمن اليوم الختامي لمنتدى الإعلام العربي - الذي احتفل هذا العام بمرور عشرين عاماً على انطلاقه - التحولات الاستراتيجية التي تعصف بالعالم وتداعياتها على مستقبل المنطقة العربية، كما سلطوا الضوء على الانعكاسات المحتملة للتغير في خريطة القوى في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دور دولة الإمارات كقوة إقليمية ذات رؤية عالمية في العمل مع الشركاء لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

استضافت الجلسة الإعلامي المصري عماد الدين أديب، ونايلة تويني، رئيسة تحرير صحيفة النهار، وعبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، وأدارت الحوار الإعلامية فضيلة سويسي.

وفي بداية الجلسة، أكد الكاتب عماد الدين أديب أن العام المقبل سيكون له تداعياته السلبية على الكثير من دول العالم غير النفطية والمستوردة للغذاء، وهو ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي ويستدعي إدارة جيدة للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، تقوم على أيجاد البدائل والبحث عن حلول تمكن الدول من تجاوز تبعاتها.

وتطرق إلى عدة قضايا من بينها الاتفاق النووي الإيراني والعلاقات الأميركية الصينية وما يمر به العالم من تحديات وتغيرات عاصفة. من جانبه، تطرق عبد العزيز الخميس إلى مشروع الإسلام السياسي وهي التجربة التي أثبتت فشلها في وقت يمر العالم بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأكد أن دول المنطقة تخطت هذه الفكرة واتجهت صوب التنافس في جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإيجاد فرص عمل للشباب.

ولفت محمد الحمادي خلال الجلسة إلى الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في المنطقة وبناء الشراكات بينها وبين دول المنطقة والعالم. وأكد أهمية التعاون في الحفاظ على استقرار المنطقة العربية لاسيما منطقة الخليج العربي بما تمتلكه من تاريخ ومصير مشترك وعلاقات دم وقرابة.

لبنان

أكدت نايلة تويني أن نتائج الانتخابات النيابية تعكس مدى حرص المجتمع اللبناني على تخطى الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي بات يعاني منها لبنان.