تكريم الفائزين بجائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم- اليونيسكو» في باريس

باريس (الاتحاد)

كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس هيئة آل مكتوم الخيرية، أمس، في العاصمة الفرنسية باريس، الفائزين بجائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم- اليونيسكو» لتنمية أداء المعلمين في دورتها السابعة. وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عن شكره وتقديره لمنظمة اليونيسكو، وعلى رأسها «أودري أزولاي»، المديرة العامة للمنظمة، وجميع المسؤولين والعاملين في هذا الصرح الأممي الكبير، لما تقدمه من رعاية فائقة ودعم واسع وممتد للتعليم والثقافة والعلوم في مختلف الدول والأقاليم والقارات، وما توفره من دعم لاستمرار الحضارة الإنسانية، وإثراء التنوع الثقافي والإبداع البشري.

وأشاد الشيخ راشد بن حمدان بالعلاقات المتينة التي تربط المنظمة ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم متوجهاً للحضور: «تعكس هذه العلاقة المتميزة الاهتمام المشترك بأهمية التعاون، ودفع هذه الجهود لتمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها. وفي اليوم العالمي للمعلم الذي نحتفل فيه اليوم بمعيتكم نحن على يقين بأن المعلمين هم الأشخاص الذين تتحقق أحلام الناس من خلالهم، فتحية شكر وتقدير لكل هؤلاء المعلمين الذين سخّروا أنفسهم من أجل رسالة التعليم العظيمة». وهنأ الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الفائزين بالجائزة، كما هنأ المسؤولين والمختصين في اليونيسكو ومؤسسة حمدان من محكمين وإداريين ومنسقين، وشدد بأن مواصلة العمل بهذا الحماس ستحقق جزءاً من الغايات في سبيل تحقيق بناء مزدهر. وأضاف الشيخ راشد بن حمدان: «أغتنم هذه الفرصة أيضاً للتأكيد بأن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وهي إذ تحتفل بيوبيلها الفضي، تلتزم بمواصلتها مساندة جهود المنظمة، والإعلان عن دعم جديد لصندوق حمدان اليونيسكو بميزانية إضافية لتمويل برامج جديدة، وذلك تحقيقاً لمخرجات قمة التعليم التي عُقدت مؤخراً في نيويورك، وإيماناً منا بحقيقة أن التحول في التعليم يبدأ بالمعلم».