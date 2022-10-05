أحمد بالهول الفلاسي: قيادتنا حريصة على تمكين المعلمين لقيادة مستقبل التعليم المستدام

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً للمعلمين، وحريصة على تمكينه من التكنولوجيا والمعارف والمهارات الرقمية، لقيادة مستقبل التعليم المستدام، وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، انطلاقاً من تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «المعلمون ثروة وطنية يحملون أمانة عظيمة ورسالة نبيلة، نعتز بدورهم المحوري في بناء العقول وتهذيب النفوس وإعداد أجيال المستقبل».

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام - إن الاحتفال بهذه المناسبة، يجسد قيمة كبيرة بالنسبة للميدان التربوي، ونحن ننظر إلى دور المعلم بكل التقدير والإجلال والاحترام، ونثمِّن جهوده التربوية المخلصة باعتباره رمز الوفاء والعطاء، ومعلم الأجيال، وباني حضارات الأمم، وباعث النهضة والتقدم في المجتمعات، مشيراً إلى الدور المهم للمعلمين في بناء القدرات الوطنية لترسيخ منظومة متكاملة تستند إلى المعارف والأخلاقيات، وتعزيز القيم التربوية لدى الطلبة، وتغذية عقولهم بالمعارف والعلوم.

وأوضح معاليه أن «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم»، تعتبر إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة للدولة، والتي تسلط الضوء على المعلم، وتكرّس أفضل الممارسات لدعمه معرفياً ورقمياً، وتكريمه على جهوده وتميزه وكفاءته المهنية، ودوره المحوري في العملية التربوية والتعليمية.