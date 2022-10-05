محمد مطر الكعبي: المعلم باني العقول وصانع المعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن المعلم صاحب رسالة سامية وقيم خالدة، وله تأثير ممتد في حياة الطالب الدراسي فهو باني العقول، وصانع المعرفة.

وأشار الكعبي إلى قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في كلمات ملهمة ومربية: (المعلم هو الضمانة الأكيدة لتحقيق تطلعاتنا في تنشئة أجيال متعلمة ومثقفة تمتلك مهارات الإنجاز والابتكار والتميز والإبداع)، وقال الكعبي: قيادتنا الرشيدة سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» تقدر تضحيات المعلم ليظل رمزاً للعطاء، وعنواناً للتربية، فالمعلم صاحب رسالة سامية وقيم خالدة، وله تأثير ممتد في حياة الطالب الدراسي فهو باني العقول، وصانع المعرفة، وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة بما تفرده من اهتمام بالغ بالتعليم والمعلم، والتحية والتوقير لكل المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي.