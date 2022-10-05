محمد سعيد النيادي: المعلم حجر الأساس في رقي الأمم

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: «وقفة إجلال وتحية عرفان، ممزوجة بمشاعر الفخر والامتنان، لقادة الوطن ولبناة الأجيال -المعلمين والمعلمات- في يومهم العالمي؛ تثميناً لدورهم الجليل في تنشئة الأجيال الصالحة وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية، فهم حجر الأساس في رقي الأمم وازدهار حضاراتها».

وأضاف: «فبصماتهم البارزة، وإسهاماتهم الخالدة، ومواقفهم المشهودة، وجهودهم غير المحدودة، كانت ولا تزال نبراساً ينير للأجيال الناشئة دروب الحياة، ويضيء لهم طرق المستقبل، فيستلهموا من معلميهم نخبة حكمتهم، وعصارة أفكارهم، ورحيق تجاربهم، فيكونوا ينابيع العلوم ومصادر المعارف، مشاعل نور وضياء، تفخر بهم أسرهم، ويسمو بهم مجتمعهم، وينهض بهم وطنهم، فكل عام ومكانتهم في النفوس عالية، وعطاءاتهم في الأجيال متجددة، وإسهاماتهم في الوطن مقدرة».