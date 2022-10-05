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سيف بن زايد: أحمد مندي حمل رسالة التعليم السامية

سيف بن زايد: أحمد مندي حمل رسالة التعليم السامية
6 أكتوبر 2022 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الأستاذ القدير أحمد مندي أحد الرواد الأوائل من المعلمين الإماراتيين الذين ساهموا بحمل رسالة التعليم السامية.
وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم المعلم نستذكر أحد الرواد الأوائل من المعلمين الإماراتيين الذين ساهموا بحمل رسالة التعليم السامية، الأستاذ القدير أحمد مندي الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ليثمّن مسيرته المعطاءة ويشاركه ذكريات المرحلة الدراسية.. واليوم يلتقي سمو رئيس الدولة المعلمين في مجلسه العامر».

سيف بن زايد
التعليم
يوم المعلم العالمي
الإمارات
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