«كليات التقنية»: نحتفي في يوم المعلم بصناع أجيال المستقبل

أبوظبي (وام)

قال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: « إن المعلم في دولة الإمارات يحظى بمكانة رفيعة في ظل قيادة آمنت بالعلم والمعلم كأساس للبناء والتنمية، فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أن مسؤولية المعلم ليست وظيفة وإنما يؤدي رسالة نبيلة».

وأضاف بمناسبة يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، إننا في هذه المناسبة نعبر عن شكرنا وامتنانا وتقديرنا لكل معلم وأستاذ ومربي فاضل، ونؤكد لكم أننا لا نحتفل بكم في يوم المعلم فقط..بل مع كل يوم من أيام عطائكم العلمي والمعرفي..ومع كل طالب وطالبة ينجح ويتفوق نحتفل بكم.. ومع كل إنجاز تسجله عقول وأفكار شبابنا نحتفل بكم.. فأنتم صناع الأجيال وبناة المستقبل».

وتابع:« في كليات التقنية العليا التي تمثل أكبر مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي في الدولة، وتضم أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، نفخر بكل عنصر في منظومتنا الأكاديمية وبدور أساتذتنا الذين بجهودهم وكفاءاتهم نحتفل سنوياً بتخريج قرابة الخمسة آلاف خريجاً وخريجة نقدمهم بكل جاهزية ومهارة إلى سوق العمل كقادة في تخصصاتهم، بل ومنهم من يتخرج اليوم وقد رسم مساره المستقبلي بعد أن أصبح من رواد الأعمال من الشباب الإماراتي الذين أسسوا شركاتهم في المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة بالكليات، ليمثلوا إضافة نوعية ويساهموا في مسيرة التنمية الوطنية.