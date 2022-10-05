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«شرطة أبوظبي» تكرم المحاضرين المتميزين

«شرطة أبوظبي» تكرم المحاضرين المتميزين
6 أكتوبر 2022 02:30

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر سنوياً، وكرمت المحاضرين المتميزين من مختلف قطاعاتها، تقديراً لجهودهم الريادية في تخريج كوادر شرطية مسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة وحماية الوطن، ووزعت الهدايا والورد على المعلمين في عدد من المدارس.
وأثنى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في مسيرة النهضة والتطوير، متمنياً لهم المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية، معرباً عن اعتزازه بالمحاضرين كافة، ومؤكداً أهمية دورهم الريادي ورسالتهم المتميزة في إعداد رجال أمن مثقفين وواعين يخدمون الوطن.
وذكر أن الاحتفالية تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تقدير دور المعلم في تحقيق رسالته التربوية السامية، وجهوده في تخريج كوادر شرطية مثقفة تسهم في عملية بناء وتنمية هذا الوطن.
وكرمت مديرية المرور والدوريات مدرساً متميزاً في مدرسة المنهل الدولية الخاصة (بنين وبنات) لجهوده في توعية سائقي الحافلات والطلاب مرورياً. وأثنى العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات، على جهود المعلمين المتميزين في أبوظبي المبادرين بتقديم مجهودات مقدرة في توعية الطلاب والطالبات وسائقي الحافلات المدرسية بالسلامة المرورية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
يوم المعلم العالمي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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