عضوان الأحمري: ثورة الاتصال وراء «فوضى المعلومات»

دبي (الاتحاد)

قال عضوان الأحمري، رئيس تحرير «اندبنت عربية»، إن التحديات التي تواجه الرسالة الإعلامية في ظل هذا التطور التقني الكبير، هو كيفية التعايش معها واستخدامها وتوظيفها بالشكل الأمثل، لكي تصبح منافساً من خلالها نحو تعزيز مفهوم «الإعلام التكاملي»، وأن تقنية مثل «الميتافيرس» والذي يحاول الجميع حالياً مجاراتها واستشرافها، هو أمر جيد، لكن يجب في المقابل أن يتم ذلك بموضوعية، حتى لا يطغى تأثير التكنولوجيا على الإنسان.

وأشار الأحمري، خلال مشاركته في جلسة «المشهد الإعلامي وثورة الإعلام»، والتي جاءت ضمن فعاليات اليوم الثاني والختامي لمنتدى الإعلام العربي، إلى أن الصحافة على وجه التحديد، لا يمكنها أن تستغني عن العنصر البشري، نظراً لتأثيره وأهميته في أداء وتمكين دورها، وأن هناك ما نسبته 30% من سكان العالم لا يحصلون على انترنت عالي السرعة لاستخدام مثل هذه التقنيات، ولذلك فإنه يرى استمراريةً في دور الصحافة الورقية لفترات طويلة مقبلة. وشدّد على أن ثورة الاتصال سببت فوضى كبيرة في المعلومات، وأصبح هناك تجاذب بين الإعلام التقليدي والجديد، وأن جمهور المتلقين أصبح يستقي معلوماته من تطبيق «الواتس أب» الذي يمتلئ بالإشاعات والأخبار غير الموثوقة، والتي تسبب أزمات كبيرة وتوجه رأي عدد كبير من الناس حول العالم، رغم ما يتم تداوله من أخبار زائفة في كثير من الأحيان، فيما يعكس ذلك أهمية المحافظة على منصاتنا ومؤسساتنا الصحفية التي تراجع المعلومات بشكل وثيق وصولاً للتأكد من صحتها، وضرب مثلاً على أهمية دور الصحافة، حيث مثّلت مصدراً موثوقاً للأخبار خلال جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية الروسية.

وبيّن أن دور الإعلام والصحافة تحديداً، هو النقد والتقويم وكشف الحقائق، وهذا دور لم يتغير مطلقاً، ومن غير الجائز الاعتقاد بأن دور الصحافة، هو نقل الإنجازات فقط، أو أن تكون بوقاً لجهات معينة، فيما برأيه أن «صناعة الوعي» هي معادلة التغيير الحقيقي الذي يجب الانتباه لها والعمل على تعزيزها.

مؤثرون

أشار عضوان الأحمري إلى أن مؤثري المنصات الاجتماعية لا يمكن أن يُطلق عليهم وصف «صحفيين» وأن ما يقومون به هو ليس صناعة للمحتوى الذي يعد دوراً أصيلاً للصحفيين، ولكن يمكن توصيف دورهم بـ «إدارة للمحتوى» لكونهم يبثون المعلومات دون اعتبار لمصداقيتها وتوقيتها وتأثيرها، معتبراً هذه الفئة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم «سارقو محتوى»، وأن كثيرين راهنوا منذ سنوات على تلاشي الصحف والتلفزيون، لكنه ومع مرور الوقت، يتأكد أن هذه التطورات مجرد ظواهر وقتية لا يمكن أن تؤثر بالسلب أو أن تقوض أداء هذه المنصات الرصينة والموثوق في أدائها.

الرقم الصعب

تطرق الأحمري إلى حيرة العديد من المؤسسات الإعلامية من أمرها، فيما يخص مواكبة التقنيات الحديثة واعتمادها كواحدة من ضمن وسائلها التي تعتمد عليها لترويج أخبارها، معتبراً أن هناك الكثير منها تمسكت باستمرار مطبوعاتها الورقية، كما التلفزيون ما زال يبث مواده الإعلامية بعيداً عن هذه المنصات الحديثة، مؤكداً قناعته أنه لا توجد مشكلة في مزاوجة المؤسسات الإعلامية بين التمسك بأسلوبها واستخدام ومواكبة التطورات التقنية العالمية، خاصة أنها تملك الموثوقية في أخبارها، واضعةً في اعتبارها أن الأهم هو صناعة وعي للأجيال الجديدة على أسس سليمة. وأكد أن الصحافة والإعلام الحقيقي سيظل «رقماً صعباً» باستمرار رغم التطور التقني الكبير الذي نعيشه، وأنه يميل إلى توصيفه ب «الإعلام التكاملي» أفضل من وصف الإعلام الجديد، حيث من الضروري مواكبة الجديد دائماً، كون ذلك أمراً طبيعياً، متمنياً التخلي عن نبرة الانهزامية التي يتبناها بعض العاملين في القطاع، وعدم الاستسلام أمام «سارقي المحتوى» من القائمين على منصات الوسائل الاجتماعية، وأن غالبية صُناع المحتوى هم من غير المتخصصين، الساعين لتعزيز انتشارهم، بمنهج لا يركز سوى على الوجود والظهور.