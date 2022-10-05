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الإمارات تشارك في التمرين العسكري «VOLFA 2022» بفرنسا

الإمارات تشارك في التمرين العسكري «VOLFA 2022» بفرنسا
6 أكتوبر 2022 02:30

باريس (وام)

انطلقت على أرض الجمهورية الفرنسية، أمس، فعاليات التمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022»، بمشاركة وحدات من القوات الجوية من دولة الإمارات وفرنسا والبرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا وكندا وعدد من الدول. ويهدف التمرين الذي يشتمل على تنفيذ العديد من العمليات العسكرية.. إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات.

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ويأتي التمرين ضمن سلسلة تمارين مدرجة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسرح العمليات ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ مختلف المهام، وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية.

الإمارات
فرنسا
التمرين العسكري
البرتغال
اليونان
إيطاليا
إسبانيا
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