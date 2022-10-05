صقر غباش ورئيسة «النواب» الإندونيسي يبحثان العلاقات البرلمانية

جاكرتا (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه معالي الدكتورة بوان ماهاراني رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، في مقر مجلس النواب الإندونيسي أمس، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين. بحضور عبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا.

وجاء اللقاء على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وحضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

صقر غباش ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني خلال اللقاء بحضور علي النعيمي وعائشة البيرق (من المصدر)

وشدد معالي صقر غباش ومعالي الدكتورة بوان ماهاراني على أهمية التعاون بين المجلسين لدعم توجهات حكومتي البلدين، في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الراسخة، والتي تشهد نمواً ملحوظاً وتحظى بدعم قيادتي البلدين بضرورة تعزيز الشراكة الإماراتية-الإندونيسية، لما للبلدين من إمكانيات ومقومات تستدعي مضاعفة الجهود واستغلالها في تحقيق أواصر التعاون المشترك بينهم. من جهة أخرى، التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، معالي تشين زو نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، وذلك على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور عبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا. كما حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وعائشة رضا البيرق عضوا المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين؛ بهدف تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني والتنسيق في المؤتمرات والمحافل الدولية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.

اعتزاز

أكد معالي صقر غباش على اعتزاز دولة الإمارات حكومةً وشعباً بالصداقة الإماراتية الصينية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2018، والتي تمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف إرساء الأمن والسلام والتنمية والعدالة، مشيراً إلى زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الأخيرة وفي هذا العام، ولقائه بفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين، تمثل مرحلة جديدة في العلاقات الإماراتية الصينية وترسيخ قوة التقدم المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعلمية والثقافية.