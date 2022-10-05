محمد البواردي ووزير دفاع نيوزيلندا يبحثان التعاون

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه، أمس، معالي بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي والوفد المرافق له، بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع بزيارة وزير الدفاع النيوزيلندي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات ونيوزيلندا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار، ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود المشتركة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والعمل على فتح مجالات جديدة تعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء والابتكار والصناعات العسكرية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات والزيارات، والتنسيق المشترك وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بجانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.