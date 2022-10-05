تفاهم بين «البرلمان الدولي للتسامح والسلام» والمجلس الوطني الغابوني

ليبريفيل (وام)

وقع البرلمان الدولي للتسامح والسلام أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني الغابوني.

وقع المذكرة بالعاصمة الغابونية ليبريفيل، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي فوستين بوكوبي رئيس المجلس الوطني الغابوني.

واتفق الطرفان على فتح مكتب إقليمي للمجلس العالمي للتسامح والسلام لدول وسط أفريقيا في الغابون بهدف تعزيز الجهود في مجال دعم مساعي نشر ثقافة التسامح والسلام في شتى المجالات.

وأعرب معالي الجروان عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والعمل المشترك مع المجلس الوطني الغابوني، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام والمجلس الوطني الغابوني.

أكد رئيس المجلس الوطني الغابوني أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وما لها من تأثير على تعزيز العمل من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام في الغابون وقارة أفريقيا والعالم ككل.