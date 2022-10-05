حكومة الإمارات تعزز التعاون مع الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

وقع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم بالتعاون مع «سيسكو» الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والتعاون والأمن السيبراني، بهدف تعزيز العمل المشترك في تصميم وإطلاق مبادرات تسهم في تسريع التحول الرقمي والتنمية في المجالات التكنولوجية في دولة الإمارات.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وريم أسعد نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو، ووقع المذكرة كل من صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد وعبد الإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة سيسكو.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والتكامل مع الشركات العالمية الخاصة بهدف مواءمة وتكثيف الجهود لدعم تحقيق الخطط الاستراتيجية للدولة وإطلاق وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تحقيق رؤى الدولة في صناعة نموذج استباقي ومستقبل رقمي رائد وإرساء نموذج ريادي للاقتصاد الرقمي بحلول عام 2031.

وقال عمر سلطان العلماء: «تجسيداً لرؤى قيادة دولة الإمارات لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً متقدماً للاقتصاد الرقمي، يشكّل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة محوراً استراتيجياً لتعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية، وتنمية المهارات والمواهب الرقمية، وتبني الابتكار في أساليب العمل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتوجهات الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي مع استخدام أفضل الوسائل التي تراعي الأمن السيبراني لضمان أفضل التجارب الرقمية».

من جهتها، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لسيسكو: «إن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تعمل على تمكين الدولة لتصبح واحدة من أكثر الدول ازدهاراً من خلال ريادتها لتطبيقات العصر الرقمي الجديد، وتفخر (سيسكو) في أن تساهم بتحقيق هذه المساعي من خلال برنامج التسريع التحول الرقمي لدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. تشكل هذه الاتفاقية محطة نجاح جديدة في مسيرة تعاوننا مع حكومة دولة الإمارات والتي نهدف من خلالها إلى قيادة منظومة الابتكار بأكملها وتحقيق الفائدة القصوى من الرقمنة».

وقال صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية تعزز العمل الحكومي على تصميم البرامج وإطلاق المبادرة الهادفة إلى تطوير الأداء الرقمي وضمان تأسيس البنية التحتية الرقمية القائمة على المعرفة والخبرات العالمية وتحفيز الابتكار في شتى المجالات الحيوية لدى مختلف فئات المجتمع.

من جهته، قال عبد الإله النجاري، المدير العام لمنطقة الخليج لدى «سيسكو»: «لأكثر من عقدين من الزمان، أسهمت (سيسكو) في تعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، واليوم نجدد التزامنا تجاه تمكين اقتصاد رقمي محلي يلبي تطلعات رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».