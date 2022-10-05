تعاون بين «الموارد البشرية» وهيئة رأس الخيمة للإذاعة

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، متمثلة في الدكتور محمد عبداللطيف خليفه مدير عام الموارد البشرية، اتفاقية تعاون مع هيئة إذاعة رأس الخيمة، متمثلة في محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين الطرفين، وإيجاد فرص دعم الجهود التنموية، وتحقيق رؤية الإمارة الإستراتيجية.

وأشار الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية إلى أن هذه الشراكة تعكس إدراك وأهمية المجال الإعلامي في تسليط الضوء والترويج لمبادرات وأنشطة الدائرة، وأكد قائلاً: «تسعى الدائرة دائماً إلى التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإعلامية من خلال عقد الشراكات البناءة ذات المردود الإيجابي نظراً للدور المحوري الذي تمثله الإعلام بشقية التقليدي والرقمي في إبراز الحقائق وتعزيز الشفافية في أعمال الجهات الحكومية». وبدوره، أكد محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن هذه الشراكة تعتبر خطوة مبشرة لتسليط الضوء على مبادرات وإنجازات وخدمات دائرة الموارد البشرية، من خلال تقديم الرسالة الإعلامية الهادفة للجمهور من المتعاملين في الحكومة وكافة أفراد المجتمع. وقال: نتقدم بالشكر للدكتور محمد عبداللطيف لتعزيز دور إذاعة رأس الخيمة لتحقيق وتفعيل الجانب الإعلامي الحكومي من خلال الترويج لمبادرات الدائرة.

وقال الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام إذاعة رأس الخيمة: تأتي المذكرة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين في هذا المجال، وذلك لتعزيز التعاون والشراكة بينهما لوضع برنامج تدريبي لطلبة وطالبات كلية الاتصال في الجامعات وكليات التقنية العليا من أبناء الوطن لتأهليهم لسوق العمل وإعطائهم فرص تدريبية على مهارات العمل في مجال الإعلام في مختلف المجالات والأقسام المختلفة ضمن دورات وورش عمل تخصصية بغرض توفير فرص الاحتكاك بأطقم العمل في الإذاعة وإسناد بعض المهام للمتدربين لتعزيز مستوى تأهيلهم وصقل مهاراتهم.

وأكد محمد غانم مصطفى حرص هيئة إذاعة رأس الخيمة على تفعيل هذه المذكرة التي تساهم في إعداد كوادر وطنية شابة، إيماناً منها بأهمية برنامج التدريب والتأهيل بشكل أفضل ومساعدتهم على فهم آلية العمل في إذاعة راس الخيمة وإعطائهم الخبرة العملية والتدريب المناسب، وكذلك ترسيخ القيم والمفاهيم الخاصة بالعلم والعمل لديهم، بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية الشاملة للأخبار وإعداد التقارير لدائرة الموارد البشرية.

تدريب وتأهيل وقيم

أشار محمد غانم مصطفى إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في المجال الإعلامي بهدف تدريب الكوادر الوطنية الشابة وإعطائهم فرص تدريبية في مختلف المجالات والأقسام بالإذاعة، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للعمل في المؤسسة. وأكد حرص هيئة إذاعة رأس الخيمة على تفعيل هذه المذكرة، إيماناً منها بأهمية فترة التدريب والتأهيل بشكل أفضل لسوق العمل، ومساعدتهم على فهم آلية العمل في إذاعة رأس الخيمة وإعطائهم الخبرة العملية والتدريب المناسب، وكذلك ترسيخ القيم والمفاهيم الخاصة بالعلم والعمل لديهم.