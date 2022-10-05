تعزيز الوعي بأضرار المخدرات بين طلبة «الإمارات للطيران»

دبي (الاتحاد)

يواصل مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، تنظيم مبادرات توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، دعماً لحملة «احم نفسك» المستمرة طوال العام، والهادفة إلى التعريف بالمادة القانونية 89 من قانون المخدرات الإماراتي، والتي تؤكد أنه لا تقام الدعوى الجنائية على الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن أنفسهم، وأنه إذا تقدم المدمن من تلقاء نفسه للعلاج يُعفى من العقوبة، ويتم اعتباره مريضاً يحتاج للعلاج، إلى جانب أنه يتم إعفاء المدمن من العقوبة في حال تقدم أي من أقاربه، سواء أكان الأب أو الأم أو الأخ وحتى الأصدقاء للإبلاغ عنه. كما تهدف مبادرة التوعية إلى التعريف بالخدمات الطبية والمرورية والجنائية والخدمات المتنوعة التي تقدمها شرطة دبي، إن كانت لفئة الطلاب بشكل خاص أو لأفراد المجتمع بشكل عام.

واستمراراً للحملة التي يطلقها مركز حماية الدولي بين الكليات والجامعات والمدارس، شهد العميد خالد علي بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، إطلاق حملة توعية لطلاب جامعة الإمارات للطيران بدبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بحضور الدكتور أحمد العلي مدير الجامعة، والعقيد عبدالله حسن الخياط، مدير مركز حماية الدولي، ونائبه العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، إلى جانب حضور 890 طالباً وطالبة، بالإضافة للكادر الإداري والتدريسي بالجامعة، وبمشاركة 14 شريكاً استراتيجياً، أثروا الحملة بمشاركاتهم وأدوارهم التفاعلية التي أضفت على الحملة مؤشرات إيجابية وإبداعية.

وقال العميد خالد بن مويزه: نسعى من خلال حملة «احم نفسك» لتعزيز الوعي بأضرار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، خاصة بين فئة الطلبة والشباب، والذين يعتبرون الأكثر استهدافاً من تجار السموم، فنكثف حملاتنا التوعوية بالجامعات والمدارس لكي نقف أمام كل ما من شأنه أن يقف عائقاً أمام تقدم طلابنا وتفوقهم العلمي».