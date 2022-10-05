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بحث مستقبل «الميتافيرس» وفرص توظيفه في الخدمات الحكومية

المتحدثون المشاركون ضمن جلسة مجتمع المبتكرين (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

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عقد مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي جلسة لمجتمع المبتكرين ناقشت مستقبل «الميتافيرس» في الحكومات والتكنولوجيا، وفرص توظيفه في الخدمات الحكومية والتعليم والسياحة والعقارات، بهدف تعزيز الاستفادة من تكنولوجيا «الميتافيرس» في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. شارك في الجلسة التي نظمت ضمن فعاليات ملتقى دبي لـ«الميتافيرس» وركزت على استعراض الآفاق المستقبلية لتطوير قطاع «الميتافيرس» في دولة الإمارات، غاي برسوناج مدير قطاع «الميتافيرس» في الشرق الأوسط، وخالد الشبراوي رئيس القطاع الحكومي والمدن الصغيرة في «مايكروسوفت - الإمارات»، وخليفة الجزيري مستشار وزارة الاقتصاد لشؤون «الميتافيرس» والواقع الممتد، وأدار الجلسة علي النعيمي وهدى الشيخ من مجلس الشباب للابتكار الحكومي. وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي المستقبلي، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الاستفادة من الحلول التي توفرها التكنولوجيا الحديثة والرقمية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وبناء مستقبل أفضل.

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
الميتافيرس
الإمارات
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