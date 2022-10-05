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تخريج 10 مشاركين في «اعتماد» برأس الخيمة

محمد القاضي ومحمد خليفة مع الخريجين (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:30

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تعاون بين «الموارد البشرية» وهيئة رأس الخيمة للإذاعة

شهد محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب- مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، تخريج 10 مشاركين ضمن برنامج تأهيل الكوادر الوطنية «اعتماد»، وذلك بعد إنجازه المرحلة الأولى من اعتماد المحاسبين والماليين من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA وحصولهم على الدبلوم المهني في المحاسبة وإدارة الأعمال. وتعتبر شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين المؤهِّل الأول عالمياً في مجال المحاسبة والمالية لتحقيق الطموحات المهنية للمختصين في هذا المجال، وتتيح للخريجين الحاصلين على الشهادة عضوية جمعية المحاسبين المعتمدين بعد إنجازهم لجميع متطلبات الاعتماد، كما يمكن لأعضاء جمعية المحاسبين الثانويين المعتمدين توقيع تقارير التدقيق والعمل كمدققين مرخصين باعتراف 170 دولة حول العالم.

رأس الخيمة
محمد سلطان القاضي
دائرة الموارد البشرية
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