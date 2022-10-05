مجلس ابن ركاض يحتفي بمتطوعي جمعية الإمارات للسرطان

العين (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، على الأثر الإيجابي الذي يقوم به المتطوعون في كافة الفعاليات والنشاطات، والدور الكبير لهم في غرس قيم الخير والإنسانية والعطاء والتسامح، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، جعلت من الجهود التطوعية في الوطن والخارج فخراً وقيمة ونموذجاً يحتذى في العطاء، ومحل اعتزاز لنا بين الشعوب والأمم. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة الجمعية لمتطوعي جمعية الإمارات للسرطان في لقاء موسع أقيم بمجلس الشيخ محمد بن ركاض في منطقة العامرة العين، وذلك احتفاءً وتقديراً لدور المتطوعين الرائد في الخدمة المجتمعية، وإعلاء شأن مسيرة الجمعية وتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المرضى والمحتاجين. حضر اللقاء محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية وصالح خاطر الجنيبي رئيس فريق المتطوعين في الجمعية والأعضاء على مستوى الدولة.

وأشاد مدير عام الجمعية محمد خميس الكعبي في كلمة له خلال اللقاء، بالجهود التي بذلها المتطوعون في الجمعية في كل المحطات والفعاليات، وعملهم الدؤوب في تعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية. وثمن الجهود التي يقوم بها المتطوعون لجهة العطاء وفعل الخير واقتطاع جزء من وقتهم للخدمة العامة ومساعدة الآخرين، وبالتالي تقديم رسالة إنسانية تعكس أهمية هذا العمل الحضاري في المجتمع الإماراتي.