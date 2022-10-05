«دعم كبار المواطنين» في جلسة حوارية بـ «التنمية الأسرية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية الملتقى الخامس لكبار المواطنين والمقيمين 2022 في مركز أبوظبي التابع لها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، هذه المناسبة التي تُعد يوم وفاءٍ وعرفانٍ لمن قدموا حياتهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، وذلك من خلال مشاركتهم أجمل اللحظات، وتسليط الضوء على القيم الإنسانية النبيلة التي يحظى بها المجتمع الإماراتي، والتي تمثل دعماً كبيراً للتواصل الإنساني والمساهمة في ترسيخ القيم التي تراعي كبار المواطنين ومن في حكمهم في الدولة. وتضمن الملتقى الخامس لكبار المواطنين جلسة حوارية تحت عنوان «إدارة المعرفة المؤسسية لدعم كبار المواطنين في عالم متغير»، حيث تناولت مؤسسة التنمية الأسرية محور «خدمة المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين»، وهيئة المساهمات المجتمعية معاً ـ «رحلة أجيال»، وهيئة تنمية المجتمع ـ دبي «إدارة كبار المواطنين»، ودائرة الخدمات الاجتماعية ـ الشارقة «مسارات إبداعية لكبار السن».

وقالت نعيمة المزروعي مديرة دائرة تنمية الأسرة: «إن اليوم الدولي لكبار السن مناسبة نستذكر فيها جهود الدولة المتواصلة والرامية إلى الاهتمام بكبار المواطنين ومن في حكمهم من المقيمين، والعمل على ضمان انسجامهم التام في المجتمع، وتنظيم دورهم المهم في نقل الخبرات والمعارف التي تُعد ضرورة حتمية للتنمية المستدامة».

وأشادت بتقدير القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبما لا يدع مجالاً للشك جهود كبار المواطنين، حتى أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في خدمة الرعاية والتنمية والتأهيل لهم، وذلك عبر منظومة متكاملة من السياسات والبرامج وتبني العديد من المبادرات التي تخدم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، تقديراً لدورهم الجوهري في مسيرة بناء الوطن وازدهاره ونموه ونهضته.

وأكدت المزروعي حرص مؤسسة التنمية الأسرية الدائم، على تقديم المبادرات والخدمات كافة والبرامج التوعوية لكبار المواطنين ومن في حكمهم من المقيمين، من خلال الورش والفعاليات والملتقيات التي تتبناها المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي منها خدمات المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين، وخدمات الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين والخدمات الرقمية.

تجارب وخبرات

تقدمت مديرة دائرة تنمية الأسرة بخالص التهنئة لكبار المواطنين في يومهم العالمي.. فهم الذين ننهل من تجاربهم وخبراتهم السابقة في معترك الحياة.. ولا ننسى ما قدموه في خدمة الوطن، ونعاهدهم برد الجميل لهم والعمل الدائم غير المشروط على تحسين جودة حياتهم على الوجه الذي يرضيهم ويلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة.. لينعم الجميع بالخير والاستقرار والسعادة في وطن السلام.. وطن يؤمن بأن الإنسان فوق كل اعتبار ومحور كل تقدم حقيقي مستمر تنعم به الإمارات منذ قيام الاتحاد.