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بحث تعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لسكان دبي

ضاحي خلفان والطاير والهاجري خلال الاجتماع (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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عقد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، بحضور داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبـي، اجتماعاً تنسيقياً، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون، ورفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان.
واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على مشاريع البينة التحتية في شاطئ جميرا، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتسهيل التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب في المدينة، وأهمها المرافق الخدمية المتكاملة على طول شاطئ جميرا التي ساهمت في تعزيز جاذبية شاطئ جميرا للسكان والزوار والسياح، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية.
كما اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على المسار الخاص بالدراجات الهوائية في شاطئ جميرا الذي يرتبط مع المسار على شارع جميرا والمسار على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت، كما يرتبط مع شبكة مسارات الدراجات الهوائية المنفذة حالياً، التي تمتد من متحف الاتحاد حتى منطقة مرسى دبي مروراً بمناطق مختلفة في إمارة دبي، وصولاً إلى منطقة القدرة، بطول إجمالي 520 كيلومتراً.

دبي
ضاحي خلفان تميم
شرطة دبي
مطر الطاير
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