6  ملايين درهم مساهمة جديدة إلى «صندوق الوطن»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، تلقي الصندوق مساهمة مالية جديدة قيمتها 6 ملايين درهم، من رجل الأعمال والاقتصاد سلطان راشد الظاهري.

وقال القرقاوي إن صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، سيظل منصة شامخة ترحب بمساهمات ودعم كافة رجال الأعمال لكي يسهموا في تحقيق الأهداف السامية التي يتبناها الصندوق لتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية الشابة، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المستقبل، وتوسيع مداركهم والارتقاء بعلومهم ومعارفهم نحو مستويات أكثر احترافية تمكنهم من اقتحام مختلف المجالات المتوافرة بسوق العمل المحلي والعالمي، سواء ككوادر مؤهلة للانتساب لمختلف المؤسسات والشركات، أو كأصحاب أفكار ومشاريع مبتكرة يمكن أن يكتب لها النجاح والتوسع في المستقبل.

وعبر القرقاوي عن تقديره الكبير لسلطان راشد الظاهري باعتباره أحد الرواد الذين كانت لهم بصمة بارزة في النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات على مدى عقود، فضلاً عن دوره الإنساني والخيري المتميز محلياً وعربياً وعالمياً، لا سيما بمجال التعليم، مؤكداً أن الظاهري كان وسيظل أحد أهم الداعمين بمساهماته المستمرة لأنشطة صندوق الوطن.

ولفت إلى أن إسهاماته مع الصندوق بدأت مع الانطلاقة الأولى للصندوق، حيث دعم الظاهري الصندوق في المرحلة السابقة بما يزيد على 24 مليون درهم.

وأكد سلطان راشد الظاهري أن مساهمات رجال الأعمال في دعم الصندوق لإنجاز المشاريع التنموية ودعم واحتضان الشباب، ليست رداً لجميل الوطن علينا جميعاً، وإنما هي مجرد اعتراف بهذا الجميل، الذي يطوق أعناق كل من يسكن هذه الأرض الطيبة، فما أعطتنا الإمارات وقيادتها الرشيدة عبر نصف قرن من الزمان، لا يمكن رده، مهما حاولنا ذلك، معبراً عن اعتزازه بما يقوم به الصندوق من جهود ومبادرات لتعزيز قدرات شباب الإمارات، لأن ذلك هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل. وأكد الظاهري أن قيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، للصندوق بالمرحلة الحالية هو مكسب كبير للصندوق، بل إنه بمثابة انطلاقة حقيقية لآفاق أوسع ومشاريع أكبر، لما يمتلكه معاليه من القدرات والطاقات والجهود الخلاقة التي يبذلها دائماً لصالح أبناء وطنه والعالم في مختلف المجالات، مشيداً بالتطورات الكبيرة التي يشهدها الصندوق حالياً في إطلاق المبادرات وتبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تخدم العملية التنموية في الإمارات، وبالتالي بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الأهم في أي عملية تنموية.