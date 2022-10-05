«خيرية الشارقة» تتكفل بعلاج 1271 حالة مرضية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، توفير مساعدات علاجية لأكثر من 1271 حالة من مختلف مناطق الدولة خلال الأشهر الـ 9 الماضية، عبر مشروعها العلاجي «خير» الإنسانية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي بالجمعية، إنه تم تخصيص الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات ومساعدة الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم أو علاج ذويهم، لافتاً إلى أنه تتم دراسة الطلبات بصورة عاجلة.

وأضاف: «إن الجمعية قدمت مساعداتها العلاجية خلال الأشهر التسعة المنقضية بتكلفة مالية بلغت 27 مليوناً و600 ألف درهم، ساهمت في علاج 1271 حالة، منها 222 حالة خضعت للعمليات الجراحية، و185 حالة تعاني أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى توفير جرعات علاجها بشكل مستمر دون انقطاع، بالإضافة إلى 142 حالة أمراض سرطانية مختلفة، و170 حالة فشل كلى، تخضع لجلسات غسيل الكلى بمركز الجمعية لغسيل الكلى أو بمستشفيات أخرى»، لافتاً إلى أن مرض فشل الكلى من الأمراض الخطيرة التي تتطلب سرعة استجابة وانتظام في جلسات الغسيل المقررة من قبل الطبيب المختص.