معرض مشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة 11 أكتوبر

دبي (وام)

تنظم وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة في دبي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع.

ويجسد المعرض الذي يستمر ستة أيام بمشاركة 24 أسرة منتجة رؤية التعاون الخليجي وشراكة البلدين «الإمارات والسعودية» لتعميم وتوسيع تجربة نجاح الأسر المنتجة، ودعم انتشارها وتطوير مشاريعها ومنتجاتها على المستويين المحلي والإقليمي. ويهدف المعرض إلى تنمية وتحفيز روح المبادرة لدى الأسر المنتجة، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، بما يرتقي بالمنتجات والمشاريع متناهية الصغر على أسس أكثر تنافسية. ويعكس المعرض المشترك للأسر الإماراتية والسعودية المنتجة مجموعة من الأهداف التنموية ذات الصلة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب قيمته المعنوية التي تؤكد على الأخوة الراسخة انطلاقاً من رؤية التكامل والتعاون بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات.

ويتيح تنظيم المعرض المشترك للأسر المنتجة في «دبي مول» الفرصة إلى التعرف على أهم المنتجات التقليدية والعصرية المصنوعة من قبل الأسر المنتجة ومستوحاة من وحي الثقافة والتراث الخليجي.