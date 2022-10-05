تفاهم بين «الشارقة للتمكين الاجتماعي» و«بنك المشرق»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مذكرة تفاهم مشترك مع بنك المشرق في إطار تأهيل وتدريب الأيتام مهنياً ضمن برامج التدريب والتطوير التي تنفذها المؤسسة لتأهيل الأيتام وتدريبهم في الجانب المهني، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون بين الجهتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه لمنتسبي المؤسسة. وصرحت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: «أثرى تعاون بنك المشرق مع المؤسسة على مدى السنوات الثلاث المنصرمة الدور المهم الذي يمثله القطاع الخاص في دعم ومساندة الأبناء الأيتام المنتسبين للمؤسسة، حيث تمثل هذه الشراكة جانباً مهماً في دعم برامج التدريب المهني الوظيفي الذي يعد ترجمة واقعية وعملية لإيمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وما يحققه من شراكة مجتمعية فاعلة تعزز الخدمات المقدمة لرعاية منتسبينا، حيث إن إثراء مثل هذا التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص يسهم في تقديم المزيد من الدعم المجتمعي بطريقة تصب في مصلحة أبنائنا الأيتام، ويخدم المجتمع ومواطنيه، كما يترجم رؤى الدولة في تنمية روح المشاركة بتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية لدعم التطور والارتقاء بقدرات أبناء الوطن».