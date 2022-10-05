قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وضع خطة لتنفيذ مبادرة الخدمة الذاتية لتسلم الأدوية من السيارة «Drive Thru» لأول مرة في الدولة، وذلك في المستشفيات التابعة للمؤسسة والموجودة ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق باكورة هذه الخدمة في مستشفى الفجيرة خلال أسبوعين.

وقالت المؤسسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»: «تسلم الأدوية من خلال السيارة، سيتوافر في المستشفيات وفق جدول زمني وضع لهذا الخصوص، ويسعى المشروع لخدمة عدد أكبر من المرضى عن طريق منصات صرف ذاتية موصولة بالصيدلية الروبوتية لتسلم الأدوية من السيارة».

وأعلنت الدكتور أمل العوضي، مديرة إدارة الصيدلة بالمؤسسة، أنه جارٍ العمل أيضاً على تنفيذ مشروع الصرف الذاتي للأدوية من المركبات، في مستشفى القاسمي بالشارقة، والذي يحوي عدداً أكبر من شبابيك الصرف الذاتي للأدوية الموصولة بالصيدلية الروبوتية لخدمة عدد أكبر من الجمهور.

وأكدت أن الهدف الأساسي في المشروع هو خدمة الجمهور من المرضى في تسهيل عملية تسلم الأدوية دون الحاجة إلى الانتظار في الصيدليات أو الدخول إلى المستشفى.

وذكرت أن المشروع يستهدف تخفيف الضغط على الصيدليات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث يتم صرف الأدوية من خلال أجهزة الصرف الآلي الموصولة بصيدلية روبوتية مؤتمتة بالكامل دون الحاجة إلى وجود الصيدلاني لصرف الدواء للمرضى ودون حاجة المريض إلى الدخول للمستشفى.

ولفت إلى إمكانية إجراء المكالمات المرئية بين المريض والصيدلاني لتقديم المشورة المطلوبة عند الحاجة.

وتأتي هذه المشاريع الصيدلانية الدوائية، ضمن حرص المؤسسة على تنوع منصات تقديم الخدمة للمرضى واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصيدلانية، وحرصاً على سعادة المتعاملين من المرضى، حيث إن المريض هو المحور الأول لأعمال التطوير كافة.

وأكدت الدكتور أمل العوضي، أن هذا الإنجاز جزء من الاستراتيجية الوطنية للابتكار والذكاء الاصطناعي وتماشياً مع أهداف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية لتكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، باعتبار الابتكار والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا هي الركائز الأساسية لأساس التطوير والارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وقالت: «لقد أثبت مفهوم الصيدلية الذكية الكفاءة العالية في تحقيق السرعة والدقة في صرف الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى المزايا الأكثر أهمية والمتمثلة بتخفيض وقت انتظار المرضى لتسلم الأدوية واستخدام (الباركود) لتقليل الأخطاء الدوائية، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين سلامة المرضى وتقديم تجربة أفضل لهم».

حل مبتكر

وصفت مديرة إدارة الصيدلة بالمؤسسة، خدمة الصرف الآلي للأدوية، بأنها تمثل «حلاً مبتكراً» سيساهم في تطوير قطاع خدمات الصيدلة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحول آلية توفير الخدمة، أجابت العوضي: «يتيح النظام الحديث اختيار نافذة صرف الدواء المناسبة للمريض (الصيدلية، أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق التوصيل للمنزل) من خلال بوابة المريض الموحد (شفاء)، وذلك بمجرد خروجه من عيادة الطبيب أو مقابلة الطبيب عن طريق العيادة الإلكترونية».

وأضافت: «يستطيع المريض عن طريق أجهزة الصرف الذاتي الموصولة بالصيدلية الروبوتية تسلم الأدوية الموصوفة له من السيارة، من خلال استخدام الهوية الإماراتية وكود الوصفة الذي يصدر من بوابة شفاء في أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لتحضير وصرف الوصفات الطبية الإلكترونية بشكل آلي، والتي تعمل على مدار الساعة».

تواصل

أفادت بأن هذه الأجهزة تتيح إمكانية إجراء المكالمات المرئية بين المريض والصيدلاني لتقديم المشورة الدوائية عند الحاجة، إضافة إلى ذلك يقوم النظام بالتواصل مع المرضى وإرسال الإشعارات المختلفة، كالتذكير بمواعيد إعادة صرف الوصفة الطبية، وإشعار بجاهزية الأدوية لتسلمها من أجهزة الخدمة الذاتية.

ولفت العوضي، إلى أن المشروع سيخضع للمتابعة والتقييم والتطوير عند الحاجة لذلك، حيث سيتم العمل على متابعة تطوير المشروع لمواكبة التغيرات العالمية في المجال الصحي لكسب رضا العملاء وتحقيق رفاهية المجتمع، مؤكدة في الوقت نفسه، أن المشروع فكرة جديدة ومبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة، وقطاع المعلومات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مؤكدة أن الشريحة الأكثر استفادة من هذه الخدمة الذاتية، هم الأشخاص الذين لا يرغبون بالانتظار في مبنى الصيدلة أو الدخول إلى مبنى المستشفى.