3000 مشارك في «تحدي  السكري» برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مستشفى رأس الخيمة نجاح تحدي مرض السكري لعام 2022، وهو مبادرة مجتمعية أطلقتها المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمدة 12 أسبوعاً، في استقطاب أكثر من 3000 مشترك في البرنامج. وتهدف المبادرة إلى إنقاص مؤشرات المرض الحيوية لدى مرضى السكري وخصوصاً مستويات الهيموجلوبين الجلوكوزي A1C ومؤشر كتلة الجسم، ونظّمت أولى ندواتها الإلكترونية بعنوان «الانتصار على مرض السكري» للتوعية بالمرض وأعراضه وسبل الوقاية منه واستراتيجيات العلاج والسيطرة عليه.

وقال الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «تشهد معدلات الإصابة بمرض السكري ارتفاعاً على مستوى العالم، وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات إصابة تدعو للقلق، حيث يتوقع تقرير الاتحاد الدولي للسكري لعام 2021 ارتفاعاً كبيراً بنسبة 87% في أعداد المصابين بالسكري من 73 مليون مصاب في عام 2021 إلى 136 مليون مصاب في عام 2045. وهنا تبرز أهمية التوعية بهذا المرض والمساعدة على تجنّب الإصابة به».

وأضاف: «يعدّ مرض السكري من النمط الثاني هو الأكثر شيوعاً، ويشكّل نسبة 90% من المصابين. ولحسن الحظ، يمكن لإجراء تغييرات في نمط الحياة لدى المصابين بهذا النمط أن يؤدي لتراجع المرض في حالات كثيرة».

وتابع صديقي: «شارك الأفراد من جميع أنحاء الإمارات بالتحدي الممتد لثلاثة أشهر، وسيتابع الأطباء والمدربون والأخصائيون من المشفى توجيه المتسابقين، عبر ندوات أسبوعية ونصائح صحية يومية وجلسات تعليمية، لتشجيع المشاركين على تطبيق تغييرات صحية على نمط حياتهم واعتماد برامج السيطرة على المرض المناسبة لمتطلباتهم الفردية». ويعاني المصابون بمرض السكري ارتفاع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلية والعمى. ويمكن للذين يعانون البدانة التقليل من خطر إصابتهم بمرض السكري عبر تناول نظام غذائي منخفض السكر والدسم، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث يمكن لفقدان 5-10% من وزن الجسم أن يخفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 58%.

وتناول الدكتور همام سامي علي، استشاري ورئيس قسم الطب الباطني في مشفى رأس الخيمة، خلال أولى الندوات الإلكترونية، المقرر إقامتها كل يوم جمعة طيلة فترة التحدي، عدة مواضيع متعلقة بمرض السكري، وساهم بتوعية المشاركين بالمرض والأدوات والاستراتيجيات اللازمة للوقاية والسيطرة على السكري.