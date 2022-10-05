تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» و«استشارات الوقف»

دبي(الاتحاد)

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها الجامعة خمسة مقاعد جامعية وقفية تغطي رسوم الطلاب بالكامل. وقع الاتفاقية كل من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان، وعلي المطوع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة. وتستهدف المنح الجامعية الوقفية بموجب الاتفاقية الطلاب المتفوقين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الأيتام وذوي الدخل المحدود.

وأكد الدكتور منصور العور الحرص على تعزيز التعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك للجانبين على المضي قُدُماً في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تعود بالخير على المُجتمع، وترسيخ ثقافة البذل والعطاء، موضحاً أن هذه البادِرة تأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية المؤسسية، وحرصها على الإسهام بفعالية في العمل الإنساني والمبادرات المجتمعية.

وثمن علي محمد المطوع، مساهمة جامعة حمدان بن محمد الذكية في دعم الحالات الإنسانية للطلبة، وقال: «إن مثل هذه الشراكات تفتح نافذة أمل لمستقبل أبنائنا وتمنحهم الفرصة لإتمام تحصيلهم الأكاديمي من دون تحمل أي أعباء مالية».

وخلال الزيارة، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف» لجامعة حمدان بن محمد الذكية.