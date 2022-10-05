الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «حمدان بن محمد الذكية» و«استشارات الوقف»

منصور العور وعلي المطوع خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:29

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصة لريادة الأعمال في «حمدان الذكية»
«خبز السبيل» تتلقى 10 أجهزة من خلف الحبتور

أبرمت جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها الجامعة خمسة مقاعد جامعية وقفية تغطي رسوم الطلاب بالكامل. وقع الاتفاقية كل من الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان، وعلي المطوع، الأمين العام لمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة. وتستهدف المنح الجامعية الوقفية بموجب الاتفاقية الطلاب المتفوقين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الأيتام وذوي الدخل المحدود.
وأكد الدكتور منصور العور الحرص على تعزيز التعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد الحرص المشترك للجانبين على المضي قُدُماً في تنفيذ المبادرات الهادفة التي تعود بالخير على المُجتمع، وترسيخ ثقافة البذل والعطاء، موضحاً أن هذه البادِرة تأتي في إطار التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية المؤسسية، وحرصها على الإسهام بفعالية في العمل الإنساني والمبادرات المجتمعية.
وثمن علي محمد المطوع، مساهمة جامعة حمدان بن محمد الذكية في دعم الحالات الإنسانية للطلبة، وقال: «إن مثل هذه الشراكات تفتح نافذة أمل لمستقبل أبنائنا وتمنحهم الفرصة لإتمام تحصيلهم الأكاديمي من دون تحمل أي أعباء مالية».
وخلال الزيارة، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف» لجامعة حمدان بن محمد الذكية.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
آخر الأخبار
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 15:23
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
دنيا
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©