شراكة بين «الإمارات للآداب» وجامعة الإمارات

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزز الشراكة والتعاون فيما بينهما في مجالي الأدب والتعليم من خلال تبادل البيانات والمعلومات. وقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومؤسِسة مبادرة «كاتب مكتوب» ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ومن الجانب الآخر، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات.

وستقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة الدعم لمشروع «القراءة للمتعة»، التابع لمؤسسة الإمارات للآداب، من خلال تقديم البحوث العلمية المتعلقة بالتعليم والقراءة. كما ستشجع الجامعة الطلبة على التواصل مع المؤسسة للحصول على فرص للتدريب.