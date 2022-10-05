الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شراكة بين «الإمارات للآداب» وجامعة الإمارات

أحمد مراد وأحلام البلوكي خلال التوقيع (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: أحمد مندي حمل رسالة التعليم السامية
عبدالله بن زايد: رسالة رئيس الدولة للمعلمين خريطة طريق

 وقعت مؤسسة الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزز الشراكة والتعاون فيما بينهما في مجالي الأدب والتعليم من خلال تبادل البيانات والمعلومات. وقع مذكرة التفاهم من جانب مؤسسة الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ومؤسِسة مبادرة «كاتب مكتوب» ومديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ومن الجانب الآخر، الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات.
وستقدم جامعة الإمارات العربية المتحدة الدعم لمشروع «القراءة للمتعة»، التابع لمؤسسة الإمارات للآداب، من خلال تقديم البحوث العلمية المتعلقة بالتعليم والقراءة. كما ستشجع الجامعة الطلبة على التواصل مع المؤسسة للحصول على فرص للتدريب.

جامعة الإمارات
الإمارات للآداب
الأدب
الإمارات
القراءة
آخر الأخبار
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 15:23
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
دنيا
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©