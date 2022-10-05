«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم الدولي للترجمة

العين (الاتحاد)

نظّم قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدّة فعاليات وأنشطة بمناسبة اليوم الدولي للترجمة، شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات من برنامج دراسات الترجمة والتخصصات الفرعية في اللغة الكورية والألمانية والفرنسية والإسبانية.

وقالت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، أستاذ مساعد - برنامج دراسات الترجمة- رئيس قسم اللغات والآداب في جامعة الإمارات: إن احتفال القسم بهذه المناسبة هو «تقدير لمهنة المترجم في نشر الثقافات والمعرفة بين الشعوب، وتعزيز الترابط فيما بينها، من خلال تسهيل لغة التواصل مع مختلف الجنسيات، وبالتالي تعزيز قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش مع مختلف فئات المجتمع».