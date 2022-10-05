الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم الدولي للترجمة

«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم الدولي للترجمة
6 أكتوبر 2022 02:29

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شراكة بين «الإمارات للآداب» وجامعة الإمارات
«جامعة الإمارات» تحتفي باليوم العالمي للمعلم

 نظّم قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عدّة فعاليات وأنشطة بمناسبة اليوم الدولي للترجمة، شارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبات من برنامج دراسات الترجمة والتخصصات الفرعية في اللغة الكورية والألمانية والفرنسية والإسبانية.
وقالت الدكتورة موزة عبيد الطنيجي، أستاذ مساعد - برنامج دراسات الترجمة- رئيس قسم اللغات والآداب في جامعة الإمارات: إن احتفال القسم بهذه المناسبة هو «تقدير لمهنة المترجم في نشر الثقافات والمعرفة بين الشعوب، وتعزيز الترابط فيما بينها، من خلال تسهيل لغة التواصل مع مختلف الجنسيات، وبالتالي تعزيز قيم ومبادئ السلام والتسامح والتعايش مع مختلف فئات المجتمع».

جامعة الإمارات
اليوم العالمي للترجمة
الترجمة
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
آخر الأخبار
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 15:23
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
دنيا
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©