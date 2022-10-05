إنجاز 71 % من مشروع تصريف مياه الأمطار في العين

محمد البلوشي (العين)

تواصل بلدية مدينة العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة - مساندة، استكمال مشروع تصريف مياه السيول في مدينة العين على مرحلتين وبتكلفة إجمالية تبلغ 243 مليون درهم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 71% من إجمالي المشروع والمتوقع انتهاء جميع أعماله في الربع الثالث من عام 2023، ويأتي المشروع ضمن رؤية دائرة البلديات والنقل في تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

ويهدف المشروع لاحتواء مياه الأمطار والسيول لتجنيب مرتادي المناطق القريبة من الأودية الأخطار التي قد تنجم عنها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية المتقاطعة مع الوديان وتحويل عدد كبير من ممرات المركبات إلى جسور خرسانية نظامية توفر السلامة لمستخدمي هذه الطرق. علاوة على توسعة بعض الجسور القائمة لتتناسب مع حجم جريان الأودية في موسم الأمطار.

وتم إنجاز 100% من المرحلة الأولى للمشروع وتضمنت جملة الأعمال المتمثلة في حماية البنية التحتية الحالية وتوسيع جوانب الأودية وحماية المنحدرات وبناء العبَارات والجسور وأعمال الطرق المرافقة وصيانة حمايات الوادي وتنفيذ حمايات جديدة وجدران خرسانية وإغلاق المدخل العشوائية للوادي وتنفيذ مداخل محددة، أما المرحلة الثانية فقد تم إنجاز 50% منها، وتمثلت في تنفيذ جسور جديدة وإلغاء الطرق في الوادي.

جهود متواصلة لاستكمال المشروع (من المصدر)

عبَارة وادي السليمي

تم إنجاز عبَارة وادي السليمي بالقرب من دوار الديوان وعبارة في منطقة المقام وتوسعة جسر طريق ابوظبي-العين وتوسعة جسر العقابية وتحسينات هندسية على مصبات صرف مياه الأمطار في الوديان تفاديا لأي انسدادات خلال موسم الأمطار وإغلاق مداخل الأودية العشوائية، كما يتم حالياً تنفيذ عبَارة جديدة على طريق شخبوط بن سلطان بالقرب من عيادة الأسنان.

كما بدأت تنفيذ أعمال إنشاء جسر عند منطقة النباغ وأعمال توسعة وادي الطوية وعمل بحيرات تجميعية مع تهذيب وتوسعة الوادي وتنفيذ ممرات مشاة ومسارات دراجات هوائية علوية وسفلية في مناطق متفرقة في أودية مدينة العين كما سيتم عمل بعض التحسينات على مسارات الوديان والمصبات، وقد شملت الأعمال تنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة أثناء عملية التنفيذ لضمان توفير طرق بديلة وانسيابية الحركة المرورية.