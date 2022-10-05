التوعية بالعمل في الأوقات المصرح بها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية كافة، حملة افتراضية للتوعية بالعمل في الأوقات المصرح بها للحد من مظاهر الإزعاج، استهدفت أفراد المجتمع كافة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، بهدف الحفاظ على المظهر العام، وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتأتي الحملة التي استمرت لمدة 5 أيام متتالية، ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتوعية الجمهور بالالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة، والابتعاد عن المظاهر والسلوكيات السلبية التي تؤثر على المظهر العام، وعلى سلامة أفراد المجتمع.

وتضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، ونشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تطبيق «فريجنا»، لحث أفراد المجتمع على تجنب السلوكيات المسببة للإزعاج والعمل في الأوقات المحددة، وحفاظاً على البيئة الصحية الحضارية التي تتمتع بها أبوظبي.