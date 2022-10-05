تطوير شاطئ البطين بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً تطويرياً لشاطئ البطين العام الممتد على 800 متر، بتوفير خدمات جديدة تسهم في تحقيق الرفاهية في الشاطئ الذي يحظى بشعبية لدى المواطنين والمقيمين في مدينة أبوظبي، إذ يوفّر باقة من النشاطات المائية التي تناسب كافة أفراد الأسرة وتضمّ مجموعة من المقاهي والعديد من مواقف السيارات وحراس الإنقاذ في الخدمة طوال اليوم. وأنشأت البلدية على امتداد الشاطئ 11 جلسة خارجية خشبية تحقق الخصوصية وتوفر المساحات المضللة لتحميهم من حرارة الشمس، ومزودة بمقاعد مريحة للجلوس، بالإضافة إلى تحسين المرافق العامة من دورات المياه وأماكن لعب الأطفال، بما يعزز دور شاطئ البطين العام كوجهة ترفيهية بمعايير عالمية تحقق الرفاهية للسكان.

ويوفّر شاطئ البطين إطلالة على جزيرة الحديريات غرب مدينة أبوظبي، ويمتاز بمياهه الصافية والهادئة المثالية لصيد الأسماك والسباحة والنزهات على الواجهة البحرية.

وحصد شاطئ البطين جائزة العلم الأزرق، كما يعدّ وجهة مثالية للاستمتاع بلعبة الكرة الطائرة الشاطئية والاستمتاع بالنشاطات المائية على غرار ركوب قارب الكاياك والتجديف وغيرها من النشاطات المتوافرة في مركز الرياضات المائية على الشاطئ، كما يتميز شاطئ البطين كونه أحد أبرز الأماكن المفضلة لصيد الأسماك في أبوظبي.

وعملت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة خلال الشهر الماضي على تركيب رموز الاستجابة السريعة «باركود» على شاطئ البطين، والتي يمكن مسحها عن طريق الهاتف الذكي المتحرك والإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة المتعلقة باستبيان حول الشواطئ، وذلك بهدف قياس مدى رضا مرتادي الشواطئ عن الخدمات المقدمة وجودة المرافق، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي متابعتها باهتمام وبصورة مستمرة لكافة الاستبيانات، من خلال فريق متخصص لديها لقياس مدى رضا الزوار عن الشواطئ وضمان إسعاد مرتاديها من كافة أفراد المجتمع من خلال إشراكهم في تطوير المرافق بشكل مستمر، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات التي تعزز معايير جودة الحياة.