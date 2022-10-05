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بحث الترتيبات النهائية لـ«آيسنار أبوظبي»

أحمد ناصر الريسي وجانب من الحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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 عقدت اللجنة العليا للمعرض والمؤتمر الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) اجتماعاً لبحث اللمسات الأخيرة للتحضيرات لهذا الحدث الذي يقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وترأس الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض، وحضره سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك التي تنظم المعرض بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى جانب أعضاء اللجان العليا، ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض.
وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى الخطط الكفيلة بتنظيم حدث متميز يليق بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة لكبرى الفعاليات العالمية في المنطقة، وتناولت الترتيبات النهائية لاستقبال أكثر من 120 وفداً إقليمياً وعالمياً، وأكثر من 173 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، وما يزيد على 30 خبيراً ومتحدثاً دولياً في 23 جلسة حوارية متخصصة تقام على هامش فعاليات المعرض.
وتشهد فعاليات الدورة الحالية للمعرض زيادة في المساحات المخصصة للعروض بنسبة 15%، وارتفاعاً في عدد الشركات العارضة بنسبة 111%، فيما تصل نسبة الشركات الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعالياته 8%، في حين تبلغ نسبة الشركات الوطنية العارضة 34% من مجموع الشركات الكلي.

الأمن الوطني
آيسنار أبوظبي
سيف بن زايد
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