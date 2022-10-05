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الإمارات

شراكة بين «النقل المتكامل» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
6 أكتوبر 2022 02:29

أبوظبي (الاتحاد) 

وقع مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، يعمل بموجبها الطرفان على تطوير آفاق التعاون والتنسيق المشترك بشأن تطوير مهارات السائقين وأساليب القيادة المهنية الآمنة، بما يعزز من ثقافتهم المرورية ويدعم الأمن والسلامة على الطرق.
وقع الاتفاقية عن مركز النقل المتكامل عبد الله المرزوقي، المدير العام للمركز، وعن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، خالد محمد الشميلي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وأوضح مركز النقل المتكامل أن التعاون مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات يأتي انطلاقاً من الحرص على رفع مستوى تدريب وتأهيل السائقين وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم من خلال استخدام مناهج تدريب متطورة وحديثة ترتقي بآلية تعليم قيادة المركبات وتستند إلى أفضل المعايير وأحدث الممارسات المتبعة في هذا المجال، ما يعزز أداء السائقين المهنيين وقدرتهم على توقع مفاجآت ومخاطر الطرق والقيادة الاقتصادية الخضراء والتعامل مع مستخدمي النقل بكفاءة عالية، بما يرتقي بجودة الخدمات، وينعكس بالإيجاب على أمن وسلامة الطرق، ويسهم في إرساء دعائم النقل السليم والمستدام في إمارة أبوظبي.
كما يسهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النقل، ودعم أهداف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، ويصب في إطار الجهود المبذولة لتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعكس التطور الحاصل في هذا القطاع، وترتقي بجودة التدريب ومخرجات التعليم للسائقين، وتعزيز مهاراتهم من خلال الاعتماد على البرامج الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير برامج تعليم القيادة وعمليات اختبار السائقين وتقييم أدائهم بما يدعم منظومة التدريب المطبقة لتعليم القيادة لأنواع المركبات كافة، ويرفع من كفاءة وجودة خدمات النقل والتنقل، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة على الطرق.
 ويسعى الطرفان إلى تحقيق أهداف الاتفاقية من خلال العمل على محاور عدة، من بينها بحث فرص التطوير المشتركة، وتقديم مبادرات مشتركة في استدامة النقل والتنقل، وتبادل الخبرات، والاستفادة منها في تدريب مسؤولي السلامة للمركبات الذكية، فضلاً عن تسهيل عملية تبادل البيانات بين الطرفين، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجالات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة خدمات التنقل، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى إعداد البرامج الخاصة بتصاريح النقل والتنقل المهني، كبرنامج التدريب والتقييم والاعتماد الدولي لشهادات الكفاءة المهنية للسائقين، والذي يشمل سائقي مركبات الأجرة، والحافلات العامة، ونقل الركاب، وشاحنات نقل البضائع، وتوصيل الطلبات والخدمات، وكذلك مستخدمي الدراجات الكهربائية.

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20 عاماً من الخبرة
أعربت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أنه بموجب هذه الاتفاقية ستسخَّر عشرين عاماً من الخبرة في مجال التعليم المروري، والتدريب النظري، والعملي سواء حضورياً أوعن بُعد عبر الإنترنت، وذلك لتنسيق السياسات والإجراءات فيما يخص الاعتمادات والشهادات الدولية لآلية تدريب وتأهيل السائقين المهنيين وتقييمهم من خلال العديد من الهيئات ذات الصلة (مثال: اللجنة الدولية لاختبار وتقييم السائقين، الاتحاد الدولي للطرق، الشركة الوطنية السويدية لاستشارات التدريب على القيادة، المركز الوطني الهولندي للوقاية من حوادث الطرق، الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، المنظمة العالمية لاعتماد معايير القيادة، والاتحاد الأوروبي لجمعيات مدارس تعليم القيادة، وغيرها من الاعتمادات)، يضاف إلى ذلك استخدام الأدوات المساعدة في التدريب من أجهزة محاكاة، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والتكنولوجيا الحديثة عبر مشاركة الذكاء الاصطناعي للعنصر البشري في التدريب والتقييم، والأخذ بالمراجعة الدورية لأسباب المخالفات المهنية والتقنية والسلوكية التي تتسبب في الحوادث.

النقل المتكامل
الإمارات لتعليم قيادة السيارات
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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