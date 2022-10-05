«شرطة الشارقة» تستقبل وفد «الداخلية»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أمس، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام، وفداً من وزارة الداخلية برئاسة المقدم علي سلطان بن عواد النعيمي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، يرافقه الرائد جمعة الرميثي.

وجاءت الزيارة بهدف اطلاع القيادة العامة لشرطة الشارقة على التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، حيث ناقش الاجتماع مخرجات الخطة الاستراتيجية الحالية 2017-2022، وتم عرض نتائج الأداء لشرطة الشارقة، ومدى مساهمتها في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لوزارة الداخلية، كما تمت مناقشة عملية ربط الخطة الاستراتيجية مع محاور مئوية الإمارات، والتوجه المستقبلي لوزارة الداخلية، ووثيقة الاستعداد للخمسين.