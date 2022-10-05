طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند 16:10 والجزر الثاني عند الساعة 05:19. في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 01:17.