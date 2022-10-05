الخميس 6 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
5 أكتوبر 2022 22:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند 16:10 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 13:23 والجزر الثاني عند الساعة 01:17.

أخبار ذات صلة
تحذيرات من تدني مدى الرؤية
شرطة أبوظبي تبتكر 4 وسائل متطورة لتنبيه السائقين أثناء الضباب
المصدر: وام
طقس الإمارات
الضباب
الرياح
آخر الأخبار
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
الرياضي
فيرستابن يبحث عن النهاية المثالية
اليوم 15:45
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
دنيا
الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2022
اليوم 15:33
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
الرياضي
تشيلسي يجهز «الأسطورة» الجديد
اليوم 15:30
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
65 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 15:23
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
دنيا
4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
اليوم 15:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©